Covid: California imporrà obbligo vaccino per tutti studenti

(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - La California imporrà l'obbligo di vaccino per tutti gli studenti non appena le autorità sanitarie avranno dato il via libera definitivo per tutte le età. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom.

Per ora il vaccino contro il Covid è stato approvato dai 16 anni in poi, mentre è stata concesso solo l'autorizzazione di emergenza per chi ha dai 12 ai 15 anni.

Una volta che le autorità federali avranno concesso l'ok definitivo anche ai 12-15 anni, lo stato richiederà l'obbligo di vaccino sia nelle scuole pubbliche sia in quelle private. Lo stesso vale per le scuole elementari. (ANSA).