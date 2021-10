Blinken a Parigi per Ocse e incontro dopo crisi sottomarini

(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Il segretario di stato Antony Blinken sara' a Parigi il 4 ottobre per presiedere l'incontro del consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e commemorarne il 60/mo anniversario. Ma anche per incontrare la controparte francese "per continuare la discussione sull'ulteriore rafforzamento della vitale relazione tra Usa e Francia su una serie di questioni", compresa "la regione indopacifica e i rapporti transatlantici", dopo la crisi dei sottomarini.

L'annuncio e' stato dato dal portavoce del dipartimento di stato Ned Price.

La delegazione americana include l'inviato presidenziale per il clima, la rappresentante per il commercio Usa, il presidente del consiglio economico e il sottosegretario per la crescita economica, l'energia e l'ambiente. Il tema della ministeriale e' "Valori condivisi: costruire un futuro verde e inclusivo", l'obiettivo e' quello di aumentare gli sforzi per la lotta ai cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' e una societa' con meno diseguaglianze. Nell'agenda con la controparte francese anche clima e pandemia. (ANSA).