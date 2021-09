Clima: Johnson all'Onu, Cop26 ultima chance per l'umanità

(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Boris Johnson ha ammonito nel suo discorso all'assemblea generale dell'Onu che il vertice delle Nazioni Unite sul clima in programma in novembre a Glasgow, la cosiddetta Cop26, "è l'ultima occasione per l'umanità", invitandola a non trattare il pianeta come un "giocattolo indistruttibile".

"Abbiamo reso questo pianeta meraviglioso davvero inabitabile, non solo per noi ma per molte altre specie", ha detto. "Ed è per questo che il vertice Cop26 di Glasgow è un punto di svolta per l'umanità", ha spiegato, rilanciando l'obiettivo per i Paesi sviluppati di eliminare le emissioni di carbone entro il 2030 e per quelli in via di sviluppo nel decennio successivo. (ANSA).