Biden, non cerchiamo una nuova guerra fredda

(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacifiche: lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento all'assemblea generale dell'Onu, in riferimento alla Cina. "Continueremo a difenderci dal terrorismo e ad usare la forza se necessario ma come ultima risorsa, e lo dobbiamo fare con il consenso degli americani e in concertazione con i nostri alleati e i nostri partner", ha detto ancora. (ANSA).