Biden all'Onu, Ue partner fondamentale su clima e sicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - "L'Ue è un nostro partner fondamentale nelle sfide su clima e sicurezza": lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento all'assemblea generale dell'Onu, tendendo una mano all'Europa sullo sfondo della crisi dei sottomarini. "La mia amministrazione" vuole aprire "una nuova era di diplomazia" dopo la fine della guerra in Afghanistan e "guiderà il mondo verso un futuro più pacifico", ha detto ancora spiegando "dobbiamo aprire una nuova era di diplomazia, di aiuti per sostenere le persone nel mondo e per difendere la democrazia". (ANSA).