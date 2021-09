Sottomarini:Usa,a lavoro con Parigi per risolvere differenze

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - "Siamo stati in stretto contatto con i nostri partner francesi sulla loro decisione di richiamare l'ambasciatore a Parigi per consultazioni. Capiamo la loro posizione e continueremo ad impegnarci nei prossimi giorni per risolvere le nostre differenze, come abbiamo fatto su altri punti nel corso della nostra lunga alleanza": lo ha detto un dirigente del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, in merito alla 'crisi dei sottomarini'. "La Francia è il nostro più vecchio alleato e uno dei nostri partner più forti e condividiamo una lunga storia di comuni valori democratici e l'impegno a lavorare insieme per affrontare le sfide globali", ha aggiunto. (ANSA).