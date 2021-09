Alta tensione a Washington, raduno destra a Capitol Hill

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Alta tensione a Washington per il raduno di destra a Capitol Hill a sostegno degli assalitori del Congresso del 6 gennaio scorso, anche se la notte è trascorsa tranquilla e finora non sono stati segnalati incidenti. La manifestazione è prevista per le 12 locali (le 18 in Italia) davanti al Campidoglio, protetto da transenne e recinzioni alte due metri e mezzo, come dopo l'attacco di nove mesi fa.

La polizia di Capitol Hill ha ottenuto rinforzi da quella della capitale e dalla Guardia Nazionale, che ha schierato cento uomini ma non armati.

Il raduno è organizzato da Matt Braynard, un ex dipendente dello staff elettorale di Trump, e dalla sua "Look Ahead America", un'organizzazione "dedicata a difendere i patrioti americani che sono stati dimenticati dal governo".

Nei giorni scorsi si sono susseguiti gli allarmi dell'Fbi, anche per chat online che parlavano di nuovo assalto al Congresso, di rapire un parlamentare e di prendere di mira chiese liberali e centri ebraici. Ma l'intelligence non ha identificato alcun "piano specifico o credibile associato con l'evento". (ANSA).