(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Joe Biden in calo nei sondaggi.

Secondo una rilevazione di Quinnipiac University, il 42% degli americani approva il presidente a fronte di un 50% che non approva la sua azione. Agli inizi di agosto il 46% degli interpellati promuoveva Biden contro un 43% che lo appoggiava.

(ANSA).