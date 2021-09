Stanotte il lancio del primo volo spaziale di soli civili

È previsto per questa notte il lancio della missione Inspiration4, la prima con un equipaggio interamente formato da civili e non astronauti professionisti.

Gli avventurieri che inaugureranno la nuova era del turismo spaziale sono quattro, tra cui due donne pronte ad entrare nella storia rispettivamente come la prima portatrice di protesi nello spazio e la prima donna di colore nel ruolo di pilota. Fra poche ore saliranno a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX per intraprendere un avventuroso viaggio di tre giorni intorno alla Terra che li vedrà orbitare a un'altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale. Il lancio con il razzo Falcon 9 avverrà dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida: la finestra di lancio si aprirà alle 20:02 ora locale, quando in Italia saranno le 2:02 di giovedì.

Nel ruolo di comandante ci sarà l'imprenditore miliardario Jared Isaacman, che ha ideato la missione appena 10 mesi fa per raccogliere fondi a favore del St. Jude Children's Research Hospital di Memphis. Con lui a bordo ci saranno anche l'ingegnere aerospaziale Chris Sembroski (scelto tra i donatori della raccolta fondi), la divulgatrice Sian Proctor, prima donna di colore a ricoprire il ruolo di pilota, e la 29enne Hayley Arceneaux, sopravvissuta a un tumore e portatrice di protesi. Proprio Arceneaux, nell'ultima conferenza stampa prima del lancio, si è detta entusiasta per gli studi scientifici che i quattro condurranno a bordo della Crew Dragon per capire come il corpo umano reagisce ai viaggi nello spazio.