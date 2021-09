11/9: Biden e la First Lady a Ground Zero

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - Joe Biden e la First Lady Jill sono arrivati a Ground Zero per le commemorazioni dell'11 settembre. Con Joe e Jill Biden a Ground Zero ci sono Barack e Michelle Obama e Bill e Hillary Clinton, tutti con indosso la mascherina. Nel parterre che ospita il presidente e i due ex ci sono anche l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg e la Speaker della Camera Nancy Pelosi. (ANSA).