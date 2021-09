11/9: Biden ordina la declassificazione di alcuni documenti

(ANSA) - NEW YORK, 03 SET - Biden come promesso ha firmato un decreto in cui ordina la declassificazione di alcuni documenti finora top secret relativi alle indagini sugli attacchi dell'11 settembre 2001. I documenti, che secondo molti osservatori e le famiglie delle vittime potrebbero rivelare il presunto coinvolgimento dell'Arabia Saudita, saranno resi pubblici nel giro di sei mesi. (ANSA).