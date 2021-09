De Blasio valuta candidatura a governatore di New York

(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - Il sindaco di New York Bill de Blasio sta valutando di scendere in campo nel 2022 e correre per diventare governatore di New York. Lo riportano alcuni media americani citando fonti, secondo le quali lo staff di De Blasio avrebbe già avviato contatti con i leader sindacali - essenziali per i loro endorsement e l'organizzazione della campagna - per valutare la discesa in campo. Il mandato di De Blasio alla guida della città di New York si avvia alla conclusione: le elezioni in calendario in novembre decideranno il suo successore, incoronando probabilmente Eric Adams, il vincitore delle primarie democratiche. (ANSA).