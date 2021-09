Usa: brucia area Lake Tahoe, meta turistica californiana

(ANSA) - NEW YORK, 01 SET - Il Caldor Fire, che ha costretto all'evacuazione di circa 20 mila persone dalla famosa località turistica di Lake Tahoe, in California, sta ora minacciando più di 34.000 strutture dopo aver già distrutto centinaia di case.

Secondo quanto riporta la Cnn, la città di South Lake Tahoe, normalmente brulicante di vacanzieri, ieri era un luogo fantasma con parcheggi vuoti, strade e attività commerciali chiuse, mentre il fumo denso aleggiava sulla zona.

"C'era un'enorme quantità di granito tra il fuoco e noi, ma mi sono svegliata domenica e le fiamme l'avevano sorpassato, ora sono nel bacino del lago. Le case sono minacciate e la nostra comunità è minacciata, non ho mai pensato che fosse possibile", ha detto il sindaco della città Tamara Wallace. Lake Tahoe è circondato dalle montagne ed è anche la più famosa destinazione sciistica della California.

Per tentare di proteggere i resort dal fuoco, i proprietari stanno utilizzando anche le attrezzature per l'innevamento artificiale. (ANSA).