Afghanistan: Amnesty, Usa rispondano uccisione civili raid Kabul

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Amnesty International ha chiesto agli Usa di "ammettere le loro responsabilità, indagare e fornire riparazione" sul raid americano di domenica contro un'auto con kamikaze vicino all'aeroporto di Kabul, nel quale sono rimasti uccisi 10 civili, di cui 7 bambini.

"Da 20 anni gli Usa uccidono civili in Afghanistan, Pakistan, Siria e Somalia trincerandosi dietro la 'guerra al terrore' e restando impuniti. Non sappiamo quanti civili siano stati uccisi in questo modo, in Afghanistan e altrove. È incredibile che l'amministrazione Biden continui a portare avanti il programma di attacchi coi droni circondandolo col segreto. Gli Usa hanno il dovere, di fronte ai familiari delle persone uccise il 29 agosto, di ammettere le loro responsabilità, indagare e fornire riparazione", ha dichiarato in una nota Paul O'Brien, direttore generale di Amnesty International Usa. (ANSA).