Usa: piogge e venti per Ida, New Orleans appare spettrale

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - La Louisiana inizia a risentire di Ida. L'uragano di categoria 4 non ha ancora toccato terra ma sta già scaricando a terra piogge e forti venti. Le immagini che arrivano mostrano una New Orleans spettrale nel giorno del 16mo anniversario di Katrina.

Ida, almeno secondo le previsioni, potrebbe essere anche peggio di Katrina e mettere a dura prova i sistemi di argini costruiti dopo il disastro di 16 anni fa. (ANSA).