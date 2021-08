Usa, talebani non controllano attività aeroporto Kabul

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - I talebani non controllano alcuna attività dell'aeroporto di Kabul. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, smentendo alcune dichiarazioni di un portavoce dei Talebani, che aveva riferito di alcune parti dello scalo della città sotto il loro controllo. "Le ho viste, sono false. Non hanno il controllo su nessuna delle attività dello scalo", ha detto.

Le dichiarazioni di Kirby si riferiscono a quanto detto portavoce dei Talebani Bilal Karimi su Twitter, secondo cui "oggi, tre importanti zone nella parte militare dell'aeroporto di Kabul sono state evacuate dagli americani e sono sotto il controllo dell'Emirato islamico". (ANSA).