Usa: confermata pena morte autore strage chiesa Charleston

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Una Corte di appello federale ha confermato la pena di morte per Dylan Roof, il giovane autore della strage nella chiesa di Charleston, in South Carolina, nel giugno del 2015, nella quale morirono 9 persone. I tre giudici della corte d'appello del quarto circuito di Richmond hanno respinto la richiesta presentata dai legali del ragazzo, il primo condannato alla pena di morte per un crimine d'odio federale. (ANSA).