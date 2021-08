Pentagono, nessun cambiamento sul ritiro da Kabul il 31

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - "Non c'è stato alcun cambiamento sulla scadenza della missione in Afghanistan.

Crediamo che la data del 31 agosto possa essere rispettata": lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby.

"Penso che abbiamo le capacità per rispettare la data del 31 agosto. Sul fronte dell'evacuazione continuiamo a fare progressi, diverse migliaia di americani sono stati già evacuati e negli Usa metteremo più basi a disposizione dei rifugiati afghani", ha detto Kirby.

"L'obiettivo è portare via 20 mila persone entro la fine della settimana", ha spiegato ancora il portavoce, ribadendo come gli Usa "porteranno via tutti gli americani che vogliono lasciare l'Afghanistan". (ANSA).