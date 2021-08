Amb. Usa ad americani, non recatevi ad aeroporto Kabul

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - L'ambasciata Usa in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza consigliando ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto di Kabul. Nel suo avviso sul proprio sito web, l'ambasciata ha avvertito di "potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli" dell'aeroporto. "Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo", ha affermato. (ANSA).