Blinken, colloquio con Di Maio su evacuazioni e sicurezza

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Buon colloquio con Luigi Di Maio sul nostro stretto coordinamento sugli sforzi di evacuazione in corso in Afghanistan e sui modi in cui la comunità internazionale può promuovere la sicurezza e la protezione per tutti". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa Antony Blinken. (ANSA).