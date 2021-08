ANSA/ Rapper R. Kelly a processo, 'è un predatore sessuale'

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - Tracce di sperma su una maglietta potrebbero inchiodare R. Kelly, all'anagrafe Robert Sylvester Kelly, il rapper americano alla sbarra per reati sessuali soprattutto su minorenni. L'accusa ha aperto il caso contro di lui presentando la testimonianza di una donna che ha detto di essere stata abusata sessualmente da R. Kelly quando aveva 16 anni e come prova ha conservato una maglietta con il suo sperma.

Jerhonda Johnson Pace, ora 28 anni, ha detto di essere stata una grande fan del cantante al punto da assistere al processo per pedo pornografia contro di lui nel 2008 a Chicago. In quel caso fu assolto.

La donna ha raccontato che un anno dopo il processo Kelly la invitò a casa sua e da lì iniziò una relazione durata sei mesi.

Mentì tuttavia sull'età, dicendo di avere 19 anni invece di 16.

Dopo la fine della relazione, durante la quale avrebbe subito anche abusi fisici e morali, la giovane diede una maglietta con lo sperma dell'artista ad un avvocato che la rappresentava.

L'esame del DNA ha confermato che si tratta dello sperma di Kelly.

Durante la testimonianza, la Pace ha anche aggiunto che all'epoca il suo avvocato le consigliò di presentare una causa civile piuttosto che penale e che si sarebbe risolta al di fuori di un'aula di tribunale con un risarcimento in denaro. In cambio del suo silenzio la giovane avrebbe ricevuto un milione e mezzo di dollari, di cui 500 mila sarebbero andati all'avvocato.

Tuttavia il risarcimento andò a monte dopo che la giovane si confidò con un'amica. Secondo il contratto avrebbe dovuto mantenere il silenzio.

In apertura del processo a New York, l'accusa ha descritto il rapper come un predatore sessuale. "Stiamo parlando di un predatore. Un uomo che per decenni ha usato la sua fama, la sua popolarità e una rete di persone a sua disposizione per prendere di mira, preparare e sfruttare giovani ragazze e donne per soddisfare i suoi desideri sessuali", ha detto in apertura di procedimento il pm Maria Cruz Melendez.

Kelly, 54 anni, deve rispondere di accuse di estorsione, sfruttamento sessuale di minore, rapimento e corruzione per un periodo che va dal 1994 al 2018.

Secondo l'accusa, il vincitore nel 1998 di tre Grammy award gestiva una rete che reclutava e preparava giovani ragazze ad avere rapporti sessuali con lui, rinchiudendole in stanze d'albergo quando era in tournée e chiedendo loro di "tenere la testa bassa" e chiamarlo "papi" ("daddy"). Il cantante è accusato di aver abusato di sei donne, anche minorenni. (ANSA).