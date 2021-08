A Los Angeles e Chicago obbligo di vaccino per i docenti

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Los Angeles e Chicago hanno annunciato l'obbligo della vaccinazione per tutti i docenti e il personale scolastico. Tutti dovranno essere vaccinati entro il 15 ottobre, con le scuole che riaprono entrambe le metropoli nella seconda metà di agosto.

Quelli di Los Angeles e Chicago sono i due distretti scolastici più grandi degli Usa dopo quello di New York. Qui per il momento si offre al personale scolastico la scelta di essere vaccinati o un test anti Covid settimanale. (ANSA).