Cuomo: il debutto di Hochul, 'pronta a governare New York'

Kathy Hochul fra due settimane diventerà la prima governatrice della storia dello stato di New York. 62 anni, avvocatessa e vicegovernatrice, ha già affermato come le dimissioni presentate da Cuomo siano state "la cosa giusta da fare nell'interesse dei cittadini" e si è detta "pronta a guidare lo stato di New York come 57mo governatore". Nei giorni scorsi aveva definito le molestie sessuali imputate a Cuomo "disgustose e illegali". Cuomo non avrebbe alcuna intenzione di mettere i bastoni tra le ruote di colei che proprio lui nel 2014 scelse come vice, definendola una donna "intelligente e competente". Anche se Kathy non ha mai fatto davvero parte del cerchio magico del governatore, lavorando discretamente dietro le quinte e raccogliendo quei consensi che oggi sono alla base della sua ascesa politica. Ascesa la cui prossime tappa, salvo clamorose sorprese, sarà la riconferma nelle elezioni governatoriali del 2022, quelle che avrebbero dovuto regalare a Cuomo il quarto mandato perpetuando una dinastia avviata da suo padre Mario