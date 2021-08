Usa: elogio del modello Orban, bufera sulla star di Fox

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - "L'Ungheria, un piccolo paese con molte lezioni da darci". Parola di Tucker Carlson, la star televisiva di Fox News considerato una sorta di portavoce di Donald Trump, che nell'ultima settimana ha condotto tra mille polemiche il suo popolarissimo show da Budapest elogiando il 'modello Orban'. Modello criticato da gran parte dell'Europa ma sempre più visto come punto di riferimento dalla destra più estrema americana, che vede nel leader ungherese "un Trump prima di Trump", come lo definì a suo tempo Steve Bannon.

I democratici, di fronte alla maratona televisiva da Budapest, hanno immediatamente attaccato Carlson, accusandolo di promuovere un leader che molti considerano autoritario e antidemocratico: "Usa la popolare Fox per legittimare un modello dispotico a cui l'agenda del partito repubblicano va sempre più ispirandosi", affermano i dem, alludendo alle similitudini tra la narrativa di Orban e quella di Trump: difesa della famiglia, linea dura sull'immigrazione e difesa delle democrazie cristiane dall'offensiva della sinistra radicale. Intanto ben tre milioni di telespettatori americani a sera hanno seguito il 'Tucker Carlson Tonight' in trasferta a Budapest, sbaragliando la concorrenza della Cnn e delle altre reti tv. (ANSA).