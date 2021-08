Biden, Usa verso la crescita più veloce in 40 anni

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Gli Stati Uniti sono in corsa per la crescita economica più veloce in 40 anni ed ora è il momento per portare maggiore competitività nell'economia. Lo afferma Joe Biden nella cerimonia per la firma dell'ordine esecutivo per limitare il potere delle grandi aziende. L'eccessiva concentrazione di potere trattiene la crescita. (ANSA).