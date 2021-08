Cade un idrovolante in Alaska, sei morti

(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - Sei persone sono rimaste uccise ieri nello schianto di un idrovolante caduto nel sud-est dell'Alaska. Lo ha riferito la Guardia Costiera degli Stati Uniti.

I servizi di emergenza hanno ricevuto un segnale di emergenza ieri alle 11:20 locali (le 21:20 italiane) 13 chilometri a nord-est di Ketchikan, hanno riferito le autorità in una nota.

Un elicottero della Guardia Costiera ha localizzato il relitto circa tre ore dopo. I soccorritori non hanno trovato sopravvissuti.

L'idrovolante, che trasportava cinque passeggeri e un pilota, era decollato dal parco Misty Fiords National Monument. I passeggeri erano turisti a bordo della nave da crociera Nieuw Amsterdam di Holland America Line, ha riferito la compagnia su Twitter, aggiungendo che si trattava di un'escursione indipendente non fornita dalla crociera.

Molte agenzie turistiche offrono viaggi nei fiordi intorno a Ketchikan, che sono circondati da foreste lussureggianti e pareti rocciose quasi verticali. La maggior parte di queste escursioni include l'atterraggio di un idrovolante sull'acqua e la zona ha visto diversi incidenti negli ultimi anni.

Nel maggio 2019, sei persone sono morte in una collisione tra due idrovolanti che trasportavano passeggeri da una nave da crociera. Nel 2015, un aereo si è schiantato su una parete rocciosa di granito, uccidendo i suoi nove occupanti, nei pressi di un lago nella stessa zona dei Misty Fiords. (ANSA).