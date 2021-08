11/9: appello a Biden, 'è ora di chiudere Guantanamo'

(ANSA) - NEW YORK, 06 AGO - Joe Biden di nuovo sotto pressione per la chiusura di Guantanamo. Circa 75 deputati democratici hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti per sollecitarlo a chiudere "una volta per tutte" una struttura che negli anni è diventata il simbolo di torture e violazione dei diritti umani commesse dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001. Ora la richiesta di un segnale forte nel momento in cui si avvicina il ventennale della tragedia degli attentati.

"Condividiamo la sua convinzione che dopo due decenni e costi enormi è ora che la prigione chiuda e si trovi una soluzione per i detenuti", si legge nella lettera, in cui si chiede quindi di prendere immediatamente tutti i passi necessari. Nella lettera si chiede anche di assicurarsi che tutti i detenuti siano trattati umanamente e che ci sia trasparenza nei processi condotti dalla commissione militare.

