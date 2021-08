Hong Kong: Biden estende permessi per chi vive in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 05 AGO - Il presidente americano Joe Biden ha deciso di estendere i permessi di permanenza negli Usa ai cittadini di Hong Kong che in base alle regole attuali dovrebbero rientrare in Cina. Ora potranno rimanere sul suolo americano per altri 18 mesi. Questo, spiegano alla Casa Bianca, per proteggerli dalla stretta in atto su Hong Kong da parte di Pechino. (ANSA).