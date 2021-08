Famiglia reale Gb tende mano, non snobba i 40 anni di Meghan

La famiglia reale britannica mette da parte per un giorno recriminazioni e incomprensioni e celebra con calorosi messaggi pubblici di auguri sui social media i 40 anni di Meghan, consorte del principe ribelle Harry, che oggi svolta una boa importante nel suo percorso di vita. A farsi viva è la regina Elisabetta, 95 anni, nonna di Harry; ma anche il padre ed erede al trono del principe cadetto, Carlo, e il fratello maggiore William, al centro entrambi secondo i media di tensioni piuttosto aspre con il 'fuggitivo' dopo lo strappo dell'anno scorso dei duchi di Sussex dalla dinastia, la decisione di trasferirsi in America e le polemiche che ne sono seguite. L'account ufficiale di Buckingham Palace pubblica tre foto sorridenti d'archivio di Meghan, (in coppia con il solo marito, con Harry e il loro primogenito Archie e con la stessa sovrana) affiancati da una didascalia: "Auguri oggi alla Duchessa di Sussex per un compleanno molto felice!". Analoga la scelta di Carlo e dello sua consorte Camilla, attraverso il profilo di Clarence House, sede del principe di Galles. Mentre sull'account Twitter di Kensington Palace, residenza dei duchi di Cambridge, William e Kate accompagnano il loro messaggio d'auguri con l'emoji di una torta.

Secondo notizie rimbalzate ieri dagli Usa, Meghan ha deciso di festeggiare il 40esimo compleanno con Harry, nella loro residenza californiana, con il piccolo Archie, la neonata Lilibet e con pochi intimi. In un'atmosfera di riservatezza e basso profilo legata a quanto pare sia alla ricerca di privacy sia alla volontà di sfuggire alle polemiche suscitate in questi stessi giorni dalla mega celebrazione - in grande stile e in apparente violazione di ogni residua precauzione Covid - organizzata per i 60 anni dell'ex presidente americano Barack Obama.