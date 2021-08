Procuratrice Ny, Cuomo ha molestato diverse donne

(ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Lo ha dichiarato la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori.

(ANSA).