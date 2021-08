ANSA/ I 60 anni di Barack Obama, è polemica sul mega party

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 02 AGO - Barack Obama compie 60 anni il 4 agosto. Ma prima ancora dei biglietti di auguri e della della festa, prevista per il fine settimana, sono arrivate le polemiche. L'ex presidente degli Stati Uniti è finito infatti nel mirino per il numero di invitati al mega party che, in pieno allarme Covid, sta organizzando nella sua proprietà con vista sull'oceano sull'isola di Martha's Vineyard, in Massachusetts. Secondo fonti vicine all'ex presidente, come riportano Axios e The Hill, i presenti potrebbero arrivare ad almeno 700 tra invitati e personale di servizio. Al momento infatti avrebbero confermato la loro presenza almeno 475 ospiti. Tra i più illustri vip del calibro di Oprah Winfrey, George Clooney e Steven Spielberg. Mentre il presidente Joe Biden, ha fatto sapere la Casa Bianca, non potrà essere presente trovandosi il prossimo weekend con la famiglia nel suo buen retiro di Rehoboth Beach, in Delaware. Oltre agli invitati saranno circa duecento le persone che si occuperanno in tutto e per tutto dell'organizzazione dell'evento.

I festeggiamenti comunque si terranno all'aperto e agli invitati - si fa sapere - è stato richiesto il vaccino ed un test Covid negativo. Nonostante questo molti media non mancano di sottolineare come le autorità sanitarie abbiano sconsigliato nelle ultime settimane grandi assembramenti tenendo conto dell'impennata del numero dei casi di coronavirus legati soprattutto alla variante Delta. Dati allarmanti che hanno portato alcuni governi locali a raccomandare o a reintrodurre obbligatoriamente l'uso della mascherina al chiuso anche per i vaccinati. Il Massachusetts, tra l'altro, è lo stato che sta registrando un boom di contagi proprio tra i vaccinati.

Secondo i dati del Centro per il controllo delle malattie, la massima autorità sanitaria federale, il 74% delle persone infettate nello stato del New England avevano ricevuto il vaccino. Nel mirino sono finiti quindi i grandi assembramenti legati ad eventi estivi che si sono tenuti soprattutto nella rinomata località estiva di Cape Cod, lungo la cui costa si trova proprio l'isola di Martha's Vineyard. Quest'ultima tuttavia non è considerata ad alto rischio Covid, e lo staff di Obama non ha fatto sapere se agli invitati sarà richiesto o meno l'uso della mascherina. Nella villa sarà comunque presente anche personale medico in caso di emergenze.

Intanto per quanto riguarda i festeggiamenti, parte dell'intrattenimento sarà affidato all'iconica band grunge dei Pearl Jam, che si esibirà dal vivo. Secondo altre indiscrezioni sui regali, l'ex presidente avrebbe chiesto che si effettuino donazioni ad organizzazioni a favore di giovani afroamericani e delle loro famiglie sia negli Stati Uniti che nel mondo.

Obama è solito organizzare grandi feste per i suoi compleanni. Quando compì 55 e 50 anni organizzò dei party alla Casa Bianca con ospiti come Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks, Chris Rock, Ellen DeGeneres, Paul McCartney. (ANSA).