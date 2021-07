I 60 anni di Obama, festa con vip a Martha's Vineyard

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Barack Obama compie 60 anni e prepara una grande festa con vip a Martha's Vineyard. L'ex presidente è nato il 4 agosto del 1961 e ospiterà il party nella sua proprietà in Massachusetts acquistata nel 2019. Tra gli ospiti ci saranno George Clooney, Oprah Winfrey e a tutti è stato richiesto di avere un test Covid negativo.

Obama è solito avere grandi celebrazioni per i suoi compleanni importanti. Quando ha compiuto 55 e 50 anni ha organizzato feste alla Casa Bianca con ospiti come Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks, Chris Rock, Ellen DeGeneres, Paul McCartney. (ANSA).