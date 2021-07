Pegasus, anche Macron nella lista dei probabili spiati

(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - C'è sono anche il presidente francese Emmanuel Macron nella lista dei capi di stato e di governo e degli ex leder che potrebbero essere stati spiati nell'ambito del progetto Pegasus. Lo riporta il Washington Post.

Nella lista tre presidenti e tre capi di governo in carica, sette ex premier e il re del Marocco. (ANSA).