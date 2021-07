Covid: Usa, Fauci esorta a vaccinare i 'recalcitranti'

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Se non riusciamo a vaccinare una percentuale significativa di queste persone recalcitranti, assisteremo a una combustione di questo focolaio nel nostro Paese per un considerevole periodo di tempo": lo ha affermato ai microfoni della Cnn l'immunologo Anthony Fauci parlando dei connazionali contrari al vaccino anti Covid.

Attualmente, sottolinea l'emittente, oltre il 97% delle persone ricoverate negli ospedali del Paese a causa del coronavirus non sono vaccinate e il 99,5% dei decessi riguarda pazienti che non erano vaccinati.

Negli Usa, ricorda poi la Cnn, i casi di coronavirus - spinti soprattutto dalla variante Delta - registrano un aumento del 145% rispetto a sole due settimane fa, mentre i ricoveri segnano un balzo in avanti del 50% ed i decessi del 12%.

Fauci è consigliere medico del presidente americano Joe Biden e direttore dell'Istituto nazionale per la ricerca sulle malattie infettive. (ANSA).