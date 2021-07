Usa verso accuse formali a Cina per cyberattacco a Microsoft

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - L'amministrazione Biden si appresta ad accusare formalmente il governo cinese per il cyberattacco a Microsoft. Lo riportano i media americani citando fonti del governo, secondo le quali gli Usa si organizzeranno con un ampio gruppo di alleati, inclusi membri della Nato, per condannare Pechino per i cyberattacchi nel mondo. (ANSA).