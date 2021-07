Biden, delude decisione corte su Dreamer, faremo appello

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - La decisione del giudice federale del Texas sui Dreamer è "molto deludente. Il Dipartimento di Giustizia intende presentare appello per preservare e rafforzare" il programma dell'era Obama che tutela chi è immigrato illegalmente negli Stati Uniti da bambino. Lo afferma il presidente Joe Biden. "Solo il Congresso può assicurare una soluzione permanente per garantire una strada verso la cittadinanza per i Dreamer", mette in evidenza Biden chiedendo al Congresso di agire con urgenza. (ANSA).