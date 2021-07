Dissidente cinese cieco è ora un cittadino americano

(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Chen Guangcheng è ora un cittadino americano. Il dissidente cinese cieco, a causa di una malattia congenita, era arrivato negli Stati Uniti dopo essere scappato dagli arresti domiciliari nel 2012 approfittando di una visita in Cina dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton.

L'attivista era diventato famoso per le sue battaglie legali, tra cui la denuncia dei metodi violenti dello Stato nel costringere ad aborti forzati le donne che violavano la legge del figlio unico. Battaglie per cui è stato arrestato più volte.

"La situazione dei diritti umani peggiora sempre di più - ha detto -. Con i cinesi che prendono sempre più coscienza dei loro diritti e acquisiscono più informazioni su internet e quindi chiedono più diritti, il partito comunista è sempre più preoccupato della sua eventuale perdita di potere e quindi sopprime di più per mantenere il controllo sul potere". Chen ha anche sottolineato che il governo americano deve avere una linea dura con il partito comunista. (ANSA).