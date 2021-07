Usa: bambino si spara accidentalmente durante party e muore

(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Un'altra incredibile tragedia delle armi in America. Durante un pigiama party a San Diego, in California, un bambino di 12 anni si è sparato accidentalmente e ha perso la vita. L'arma era stata portata da un altro ragazzino di 15 anni, e non è chiaro come se la sia procurata.

Secondo le autorità l'incidente sarebbe avvenuto al mattino. La famiglia del ragazzo che ospitava il pigiama party, identificato come Maximilian Mendoza, ha sentito il rumore di un colpo e, corsi nella stanza, hanno trovato Max sanguinante. Il minore è morto poco dopo in ospedale. Il ragazzo che ha portato l'arma è stato interrogato ma non è in stato di fermo. (ANSA).