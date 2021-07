Usa, Eric Adams vince le primarie dem per il sindaco di New York

(ANSA) - NEW YORK, 06 LUG - Eric Adams ha vinto le primarie democratiche per il sindaco di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali l'ex poliziotto afroamericano ha prevalso con uno scarto di 8.426 voti su Kathryn Garcia.

"Anche se restano dei voti da contare, il risultato è chiaro: una coalizione storica e diversa guidata da cittadini della classe lavoratrice ci ha portato alla vittoria. Ora dobbiamo concentrarci per vincere a novembre". Lo afferma Adams celebrando una vittoria sofferta, per la quale sono stati necessarie due settimane per stabilire i risultati. (ANSA).