Usa: tempesta Elsa si avvicina alla Florida

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La tempesta tropicale Elsa si sta spostando a nord verso le Florida Keys dopo aver devastato l'area dei Caraibi, dove più di 100mila persone sono state evacuate a Cuba prima del suo arrivo ieri e tre persone sono morte tra Santa Lucia e la Repubblica Dominicana nei giorni scorsi.

La tempesta, riporta la Bbc, dovrebbe arrivare in Florida oggi ma secondo le ultime previsioni dei meteorologi non colpirà direttamente lo Stato, bensì ne sfiorerà la costa sud occidentale.

Secondo il Centro nazionale americano per il monitoraggio degli uragani (NHC), Elsa ha registrato ieri venti di una velocità massima fino 85 km/h mentre si spostava verso nord ad una velocità di 20 km/h. (ANSA).