Usa: fuochi per 4 luglio esplodono accidentalmente, feriti

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Uno spettacolo pirotecnico per festeggiare il 4 di luglio, festa dell'Indipendenza, nello Stato americano del Maryland è stato annullato dopo che i fuochi d'artificio sono esplosi accidentalmente, ferendo, fortunatamente in modo lieve, decine di persone. Lo riporta la Cnn.

Il fatto è avvenuto a Ocean City e, per precauzione, tutti gli spettacoli pirotecnici in città sono stati cancellati, a quanto riferito dai Vigili del fuoco. Diversi video dell'accaduto sono stati diffusi sul web. I feriti sono quasi tutti dipendenti della fabbrica di fuochi d'artificio, esplosi durante il trasporto. Miracolosamente illesi i passanti. (ANSA).