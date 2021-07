Usa:americano mangia 76 hot dog in 10', batte proprio record

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Un americano campione nell'arte di inghiottire gli hot dog ha battuto il suo primato divorando 76 di questi sandwich con la salsiccia in 10 minuti durante una storica competizione a New York, il 'Nathan's Famous International Hot Dog Eating Contest', organizzata ogni 4 luglio in occasione della festa dell'Indipendenza americana.

Joey Chesnut, soprannominato 'mascelle', ha vinto la gara per la 14/a volta sbaragliando i suoi avversari, mangiando 27 hot dog più del secondo classificato, Geoffrey Esper, e uno di più di quelli che era riuscito a mangiare lo scorso anno. Per motivi di restrizioni legate alla pandemia, la sfida si è tenuta all'esterno del ristorante Nathan's di Coney Island, a Brooklyn, in un campo di baseball vicino, davanti a 5000 spettatori. "Il tifo mi ha fatto bene", ha osservato Chestnut, che ha conquistato 14 delle ultime 15 competizioni.

Nelle file femminili ha vinto per la prima volta Michelle Lesco, con 30 hot dog e tre quarti, 6 e tre quarti in più di Sarah Rodriguez. Ma Miko Sudo, campionessa per sette volte, non aveva partecipato perchè in attesa del primo figlio: suo il record femminile, stabilito nel 2020 con 48 hot dog e mezzo.

