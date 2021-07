Usa: Trump in Florida, no a politiche immigrazione Biden

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'ex presidente Donald J. Trump prosegue la strategia di ritorno in campo: in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, raduna i sostenitori a Sarasota, in Florida e si scaglia contro l'annullamento delle sue politiche sull'immigrazione voluto da Biden. Secondo quanto riportato dal New York Times, Trump ha anche difeso la Trump Organization dall'accusa di reati fiscali, per i quali è finito nel mirino degli inquirenti il direttore finanziario Allen Weisselberg.

Polemiche per la manifestazione che si è tenuta nonostante lo Stato sia ancora sconvolto per il crollo di Miami, che vede ancora oltre 120 dispersi. Il luogo della tragedia, ha fatto sapere lo staff di Trump, "è a quasi tre ore da qui: non interferiremo in alcun modo con le ricerche". Pratica archiviata, insomma, con un breve momento di silenzio per le vittime e per le famiglie di quanti hanno perso la vita. Poi Trump è salito sul palco. (ANSA).