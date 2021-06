Annullata condanna Bill Cosby per violenza sessuale, libero

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - La Corte Suprema della Pennsylvania annulla la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby, che può così uscire dal carcere. Lo riportano i media americani. Bill Cosby, oggi 83 anni, personaggio televisivo popolarissimo negli Stati Uniti e creatore della serie I Robinson, era stato condannato per aggressione sessuale a una pena tra i tre e i dieci anni di carcere, due dei quali già scontati . Ora però può uscire, dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha capovolto la condanna dopo aver rinvenuto un precedente accordo che impediva che fosse accusato nel caso intentato dall'ex cestista Andrea Constand. Cosby era stata la prima celebrità condannata nell'era del MeToo e aveva ammesso i fatti. Ora torna libero per un vizio legale. (ANSA).