Usa: Trump, Biden manda il Paese in rovina

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Joe Biden manderà il "Paese in rovina. E' rientrato senza neanche trattare nell'accordo di Parigi sul clima, che brucerà posti di lavoro". Lo afferma l'ex presidente americano Donald Trump, sottolineando di aver lasciato a Biden un'economia in ottima forma: "Doveva andare al mare, invece la manderà in rovina". (ANSA).