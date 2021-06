Messico, scontro tra cartelli droga: 18 morti in stato Zacatecas

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 25 GIU - Uno scontro tra trafficanti di droga ha provocato la morte di 18 persone ieri in un'area isolata dello stato di Zacatecas, nel Messico centrosettentrionale. Lo rende noto un portavoce del governo regionale.

La battaglia ha visto opposti i gruppi in lizza per il controllo di un'area di Zacatecas al confine con gli stati di Jalisco e Nayarit, ha affermato Rocio Aguilar della sicurezza pubblica dello stato. In questo territorio in particolare opera il cartello di Jalisco Nueva Generacion (Cjng), una delle organizzazioni criminali più potenti del Paese. Sulla scena del crimine la polizia ha trovato tre veicoli, di cui uno bruciato.

I media locali hanno riferito di sparatorie a Zacatecas dallo scorso mercoledì, quando i corpi di due agenti di polizia sono stati trovati appesi a un ponte nella capitale. Le autorità "finora" non hanno però stabilito un collegamento tra questa vicenda e lo scontro di ieri, secondo il portavoce.

Il Messico è scosso da un'ondata di violenza legata al traffico di droga che ha mietuto più di 300.000 vittime dal dicembre 2006, secondo i dati ufficiali. (ANSA).