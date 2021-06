Floyd: l'ex agente condannato a 22,5 anni di carcere

Derek Chauvin, l'ex agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 anni. Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. "La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio", aggiunge Cahill.



"Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Floyd". Lo afferma Derek Chauvin intervenendo in aula. Chauvin non è mai intervenuto nelle sei settimane di processo ed è la prima volta che prende la parola.



Decine di persone attendevano la sentenza fuori dal tribunale di Minneapolis, sventolando la foto di George Floyd e urlando a squarcia gola Black Lives Matter.