Biden nomina Jessica Stern inviata speciale diritti Lgbtq

(ANSA) - NEW YORK, 25 GIU - Joe Biden nomina Jessica Stern inviata speciale per i diritti LGBTQI+, in quello che è un ruolo "chiave per assicurare che la diplomazia americana tuteli i diritti umani delle persone LGBTQI+ nel mondo". Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando come "in un momento in cui i diritti umani degli LBGTQI+ sono minacciati in molte aree del mondo, l'inviata speciale spingerà per l'uguaglianza per tutti".

(ANSA).