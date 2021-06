Pelosi crea commissione inchiesta su assalto al Congresso

(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Nancy Pelosi annuncia formalmente la creazione di una commissione per indagare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio. L'annuncio della Speaker della Camera segue il blocco da parte dei repubblicani in Senato della creazione di una commissione bipartisan per indagare su quanto accaduto il 6 gennaio che è stato - ha detto Pelosi - un "giorno nero per il nostro paese. Il tempio della democrazia è stato attaccato". (ANSA).