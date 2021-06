Ny sospende Giuliani,non potrà esercitare professione legale

(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Rudolph Giuliani non potrà più praticare la professione di avvocato a New York. Una corte statale lo ha infatti sospeso in seguito alle prove rinvenute sulle "dichiarazioni false" rilasciate sulle elezioni del 2020 quando era legale di Donald Trump. "Abbiamo concluso che la sua condotta minaccia l'interesse pubblico e merita una sospensione dalla professione", si legge nella decisione. (ANSA).